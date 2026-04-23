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FT-Exklusiv FT-Kurve 2. Bundesliga

Kaiserslautern: Klare Tendenz bei Kim

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Ji-Soo Kim im Trainingsanzug vom 1. FC Kaiserslautern @Maxppp

Ab Sommer muss der 1. FC Kaiserslautern aller Voraussicht nach auf die Dienste von Ji-soo Kim verzichten. Nach FT-Informationen wurde beim Leihgeschäft zwischen den Roten Teufeln und dem FC Brentford eine Kaufpflicht im Falle des Aufstiegs in die Bundesliga vereinbart, eine Kaufoption bei Nicht-Aufstieg hat der Zweitligist aber nicht.

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Dominik Schneider
🚨 Excl. 🇩🇪🇰🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Ji-Soo Kim is likely to leave 1. FC Kaiserslautern this summer. An obligation to buy kicks in only if FCK are promoted - no option otherwise. With his Brentford future still open, options range from another loan to a permanent move.

#FCK #Brentford #Transfers
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Die Tendenz geht auch deshalb stark in Richtung Trennung, wie FT in Erfahrung brachte. Der 21-jährige Südkoreaner steht bei den Bees nur noch bis 2027 unter Vertrag. Was die Zukunft für Kim bringt, ist noch offen. Eine Verlängerung mit erneuter Leihe, ein Verkauf oder eine Chance als Herausforderer im Brentford-Kader sind allesamt Optionen, die auf dem Tisch liegen.

veröffentlicht am
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