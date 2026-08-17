Barça: Flick schlägt Transfer-Alarm

Hansi Flick sieht noch gehörigen Nachholbedarf beim aktuellen Kader des FC Barcelona. Das erklärte der deutsche Coach nach dem Testspielsieg der Katalanen gegen den FC Basel (5:2) am gestrigen Sonntag. Gegenüber den Medien forderte Flick öffentlich nicht nur einen, sondern „ein paar“ neue Spieler. Bisher hat Barça mit Anthony Gordon (25), Karim Adeyemi (24) und Jesse Bisiwu (18) drei Neuzugänge eingetütet, Weltmeister Rodri (30/Manchester City) soll zudem in Kürze unterschreiben. Die gesammelte Ablöse beläuft sich dabei Berichten zufolge auf knapp 180 Millionen Euro.

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Auf welcher Position Flick noch nachbessern möchte, gab er nicht preis, erklärte lediglich: „Wir werden dieses Spiel und auch die Trainingseinheiten analysieren. Dazu haben wir diese Woche noch ein weiteres Spiel. Wir werden sehen.“ Nach wie vor gilt jedoch Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) als absoluter Wunschspieler der sportlichen Leitung.