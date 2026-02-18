Neues Angebot im Anflug: El Mala-Abschied wird wahrscheinlicher

Brighton & Hove Albion will im Sommer die El Mala-Brüder Said (19) und Malek (20) vom 1. FC Köln loseisen. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge wurden von den Seagulls für beide Youngster sogar bereits unterschriftsreife Fünfjahresverträge ausgearbeitet. In trockenen Tüchern sind die Verpflichtungen damit aber längst nicht.

Brighton drängt zwar auf eine schnelle Entscheidung, im Winter scheiterte man aber mit einem Ablösepaket von summa summarum 30 Millionen Euro beim Bundesligisten. Zudem behalten weitere Interessenten, darunter der FC Bayern, allen voran die Situation von FC-Senkrechtstarter Said weiter im Blick, immerhin bringt er ein außergewöhnliches Paket mit sich.

Dass der aktuell Tabellen-14. der Premier League auch seinen älteren Bruder Malek mit einer klaren Perspektive lockt – auf der Insel soll er in der Premier League 2 sukzessive aufgebaut werden – könnte sich als wichtiger Trumpf erweisen, haben die groß gebauten Angreifer doch bislang ihre gesamte Karriere gemeinsam bestritten.

Nächstes Angebot wird vorbereitet

Darüber hinaus verdichten sich die Zeichen, dass Said, der nach eigener Ansicht ein kühles Verhältnis zu Cheftrainer Lukas Kwasniok pflegt, im Anschluss an die Saison die Koffer packen möchte. Laut der ‚Sport Bild‘ fühlt sich der Kölner Top-Scorer aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen „bestärkt in dem Gedanken, den Klub zu wechseln“. Und Brighton arbeite derweil bereits das nächste Angebot aus, das voraussichtlich nicht wesentlich höher als das vorherige ausfalle, allerdings in einem persönlichen Treffen mit den FC-Bossen münden soll.