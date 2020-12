Evertons entfesselte Wut | Der große Mailand-Wettstreit

Evertons „Wut“ auf Manchester City

Beim FC Everton ist man momentan nicht gut auf Manchester City zu sprechen. Der Grund? Die kurzfristige Absage des gestrigen Spiels der beiden Kontrahenten. Der offizielle Grund für die Absage waren drei weitere positive Corona-Fälle bei City, das damit momentan insgesamt fünf Fälle zu beklagen hat. Für Everton zählt das Argument wohl nur bedingt. Wie die ‚Times‘ berichtet, sei der Liverpooler Klub „wütend“ und fordere eine „vollständige Offenlegung, warum das Spiel vier Stunden vor dem geplanten Start verschoben wurde.“ Der ‚Daily Telegraph‘ fasst zusammen: „City hat die Wut von Everton entfesselt.“

Inter vs. AC Mailand: Der Vergleich

In Italien scheinen zwei schlafende Riesen wieder erwacht zu sein. Die Rede ist von den Mailänder Klubs Inter und AC. Hatte sonst Juve die Tabellenführung der Serie A serienmäßig abonniert, streiten sich in der aktuellen Saison die ewigen Städterivalen um den ersten Platz. Grund genug für die ‚Gazzetta dello Sport‘, kurz vor Ende der Hinrunde den großen Vergleich zu ziehen. So führt der AC Mailand die Liga momentan mit 34 Punkten an, die Nerazzurri haben einen Punkt weniger auf dem Konto. Fünf Spiele sind es noch bis zur Halbzeit der Saison, eins davon geht für die Rossoneri gegen Serienmeister Juventus Turin. Auch Inter muss in der Hinrunde noch gegen die Alte Dame spielen. Dazu besuchen sie eine Woche vorher die AS Rom. Italien blickt gespannt darauf, wer sich einen Vorsprung im Titelkampf erarbeiten kann.

Chelsea tritt auf der Stelle

Beim FC Chelsea läuft es nach wie vor nicht. Wettbewerbsübergreifend gelang aus den vergangenen sechs Spielen nur ein mickriger Sieg. Der Druck auf Trainer Frank Lampard wächst. Auch beim gestrigen Duell gegen Aston Villa (1:1) schafften die Blues nur ein Unentschieden und das, obwohl Lampard gegenüber der schmerzhaften Niederlage gegen Arsenal (1:3) sowie der anschließenden Spielerschelte gleich auf sechs Positionen rotierte und unter anderem Timo Werner aus der Startaufstellung fiel. Gegenüber dem ‚Daily Mirror‘ gab der englische Coach zu, dass seine Mannschaft „eine schlechte Zeit“ durchmache. Einen Monat vorher hätte die Mannschaft so ein Spiel noch gewonnen, ist sich der Coach sicher.