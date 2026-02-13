Menü Suche
Brisante Aussagen: Geht der BVB bei Stankovic leer aus?

Borussia Dortmund bekundet konkretes Interesse an Aleksandar Stankovic. Die jüngsten Aussagen des Serben dürften eine Verpflichtung nicht gerade erleichtern.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Italia | Teamtalk
1 min.
Aleksandar Stanković kratzt den Ball noch vor der Seitenlinie weg @Maxppp

Eine Position, auf der sich Borussia Dortmund im Sommer verstärken möchte, ist das defensive Mittelfeld. Nach dem Abgang von Pascal Groß (34) zu Brighton & Hove Albion im Winter und der so gut wie beschlossenen Trennung von Salih Özcan (28) besteht dort Bedarf.

Einer der Kandidaten für das Mittelfeldzentrum ist Aleksandar Stankovic. Für den zweikampfstarken Abräumer hat der BVB Berichten zufolge bereits eine Anfrage eingereicht. Doch die Chancen auf eine Verpflichtung könnten besser sein.

Zum einen verfügt Inter Mailand, das Stankovic im vergangenen Sommer Richtung Brügge verließ, über eine Rückkaufoption von 23 Millionen Euro. Zum anderen hofft der 20-Jährige darauf, schnellstmöglich wieder für die Nerazzurri aufzulaufen. Mein Traum ist es, zu Inter zurückzukehren. „Ich bin ein Inter-Fan und liebe den Klub. Ich hoffe, dass es eines Tages passiert“, so der Rechtsfuß gegenüber ‚Sky Italia‘.

Klar ist: Wie es in naher Zukunft mit Stankovic weitergeht, liegt einzig und allein an Inter. In Brügge, wo er konstant gute Leistungen zeigt, steht Stankovic bis 2029 unter Vertrag. Neben dem BVB sind laut ‚Teamtalk‘ auch die Premier League-Schwergewichte Manchester United, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur am gebürtigen Mailänder interessiert. Gut möglich also, dass sich Dortmund angesichts der Umstände anderweitig nach Mittelfeld-Verstärkung umschauen muss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
