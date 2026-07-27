BVB: Transfer-Bewegung bei Couto?

Obwohl ein Wechsel für Como 1907 für Yan Couto wohl vom Tisch ist, könnte der Brasilianer die Schwarz-Gelben im Verlauf der kommenden Wochen noch verlassen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass es weitere Interessenten für den 24-Jährigen gibt, die namentlich allerdings nicht genannt werden.

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Leicht wird das jedoch nicht, die Lokalzeitung bezeichnet den Transfer des Rechtsverteidigers als durchaus „kompliziertes Vorhaben“. Wird der BVB Couto noch bis zum Ende der Transferperiode los, müsste zudem ein neuer Mann für die rechte Abwehrseite verpflichtet werden.