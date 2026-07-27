Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

BVB: Transfer-Bewegung bei Couto?

von Dominik Schneider - Quelle: Ruhr Nachrichten
Yan Couto im Rahmen eines Testspiels von Borussia Dortmund @Maxppp

Obwohl ein Wechsel für Como 1907 für Yan Couto wohl vom Tisch ist, könnte der Brasilianer die Schwarz-Gelben im Verlauf der kommenden Wochen noch verlassen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass es weitere Interessenten für den 24-Jährigen gibt, die namentlich allerdings nicht genannt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leicht wird das jedoch nicht, die Lokalzeitung bezeichnet den Transfer des Rechtsverteidigers als durchaus „kompliziertes Vorhaben“. Wird der BVB Couto noch bis zum Ende der Transferperiode los, müsste zudem ein neuer Mann für die rechte Abwehrseite verpflichtet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Yan Couto

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Yan Couto Yan Couto
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert