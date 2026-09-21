Mr. Nonchalant geknackt

Michael Olise (24) gehört zu den besten Fußballern der Welt, neben dem Platz zeigt sich der Bayern-Star aber eher zurückhaltend. Ausführliche Interviews sind offenkundig nicht so sein Ding. Doch einer brasilianischen Reporterin ist es am Freitag im Anschluss an den 7:0-Sieg über Union Berlin gelungen, Olise zu knacken – Isabela Pagliari brachte dem Franzosen ein Trikot von Neymar (34/FC Santos) mit und konnte ihm so einige Worte entlocken.

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Gegenüber der ‚Bild‘ verrät Pagliari ihr Erfolgsrezept: „Als Michael ankam, lief die Kamera bereits. Das Erste, was ich fragte, war: ‚Darf ich dich umarmen?’ Er sagte ja, ich umarmte ihn und überreichte ihm dann Neymars Trikot. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns schon einmal getroffen hatten, hat dazu beigetragen, dass sich die Interaktion natürlicher anfühlte. Aber vor allem war die Geste aufrichtig. Ich wollte ihm etwas Bedeutungsvolles geben und das Trikot nicht als Mittel nutzen, um ein Interview zu bekommen.“

Und weiter: „Es war eine sehr kurze Interaktion, daher kann ich keinen bestimmten Satz hervorheben. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Moment an sich. Michael schien sich aufrichtig zu freuen, als er das Trikot erhalten hat. Er hat gelächelt, wirkte entspannt und hat sofort eines seiner eigenen Trikots geholt und für Neymar signiert.“ Wird sich zeigen, ob das Interview eine Ausnahme bleibt oder ob sich Olise ab sofort häufiger den Fragen der Reporter stellen möchte.

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Xhaka sorgt für Transparenz

Die Staatsanwaltschaft Luzern ermittelt gegen Sunderland-Kapitän Granit Xhaka (33) wegen „einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung“. Der Verdacht: Er soll sich einen gefälschten Covid-Impfausweis gekauft haben. Deshalb tritt der Leader mit der Schweizer Nationalmannschaft nicht die kommende Länderspielpause an.

Via Instagram sorgt der ehemalige Bundesliga-Profi nun für Klarheit. In einer Story schreibt der Linksfuß: „Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte große Bedenken. Ich empfand tiefes Misstrauen gegenüber dem Impstoff und war von Ängsten und Verunsicherung geprägt.“

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„In dieser aufgewühlten Gefühlslage habe ich eine Impfbestätigung erworben“, gesteht Xhaka, „anstatt meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären. Heute sehe ich klar, dass dieser Weg nicht richtig war. Es war ein Fehler. Das tut mir leid.“ Xhaka wolle mit den Behörden „vollumfänglich“ kooperieren, nichtsdestotrotz droht ihm im Worst Case eine Gefängnisstrafe. Strafrechtsexperte André Kuhn sagt gegenüber dem ‚Blick‘: „Urkundenfälschung kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wer keine Vorstrafen hat, kann mit einer Geldstrafe rechnen, die auf Bewährung ausgesetzt wird.“