Wolfsburg: Schäfer spricht über Pongracic & Co.

Der VfL Wolfsburg erwartet zum aktuellen Zeitpunkt alle seine verliehenen Spieler im Sommer zurück. Über den für den VfB Stuttgart stürmenden Omar Marmoush (22) sagt Sportdirektor Marcel Schäfer gegenüber den ‚Wolfsburger Nachrichten‘: „Der Spieler soll Praxis auf Top-Niveau bekommen und sich weiterentwickeln – und das ist bei Omar der Fall. Deshalb freuen wir uns, dass er im Sommer wieder zu uns zurückkehrt.“ Ähnlich positiv äußert sich der VfL-Funktionär über Elvis Rexhbecaj (24, ausgeliehen an den VfL Bochum).

Unter der Anzeige geht's weiter

Deutlich reservierter spricht Schäfer derweil über Marin Pongracic (24), derzeit leihweise für Borussia Dortmund am Ball, und den an den FC Turin ausgeliehenen Josip Brekalo (23). „Im Moment erwarten wir sie beide im Sommer wieder in Wolfsburg. Das ist aktuell Stand der Dinge“, so Schäfer diplomatisch – wohlwissend, dass beide Spieler per Kaufoption festverpflichtet werden können. Pongracic würde den BVB neun Millionen Euro, Brekalo die Turiner deren 13 kosten.