Überraschung beim Medizincheck: HSV-Transfer geplatzt

Zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV herrschte bereits Einigkeit. Die Bundesligisten verständigten sich auf einen Deal für Almugera Kabar. Das 19-jährige Abwehrtalent sollte per Leihe mit Kaufoption zu den Rothosen wechseln, der BVB hätte sich eine Rückkaufoption gesichert. Dazu kommt es jetzt aber doch nicht.

Laut ‚Sky‘ platzt der Wechsel von Kabar, da die Verantwortlichen des HSV mit den Ergebnissen des Medizinchecks nicht zufrieden waren. Dem Bericht zufolge haben die Dortmunder und die Hamburger „unterschiedliche Auffassungen über den Fitnesszustand“ des Linksverteidigers. Dementsprechend stufen die HSV-Bosse Kabar nicht als Sofortverstärkung ein und nehmen Abstand vom Transfer.

Der Spieler hatte sich schon auf den Wechsel eingestellt, verfolgte die herausragende Partie der Hamburger gegen den FC Bayern (2:2) am Samstagabend live im Stadion. Inzwischen sei Kabar wieder abgereist. Laut ‚Hamburger Abendblatt‘ wird Kabar aufgrund einer Verletzung sogar noch bis März ausfallen.