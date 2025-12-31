Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern verkaufsbereit: Sieb weckt Winter-Interesse

von Dominik Schneider - Quelle: RTL/ntv | sport.de
1 min.
Armindo Sieb trifft gegen St. Pauli @Maxppp

Für Armindo Sieb könnte es zeitnah zu einer sportlichen Veränderung kommen. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, zeigen zahlreiche Vereine Interesse am 22-jährigen Offensivspieler, der momentan vom FC Bayern an den 1.FSV Mainz 05 ausgeliehen ist. Aus dem deutschen Profifußball, der zweiten englischen Liga, aus Frankreich, der Schweiz und Belgien wurden dem Bericht zufolge Vereine vorstellig, um eine mögliche Verpflichtung von Sieb auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich seien die Bayern dazu bereit, Sieb auch schon im Januar zu verkaufen. Zunächst müsste die Leihe nach Mainz aber abgebrochen werden. Bei den Rheinhessen spielt der Angreifer nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl 19 Einsätze für Sieb zu Buche stehen, summiert sich seine Einsatzzeit lediglich auf 682 Minuten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
FC Bayern
Armindo Sieb

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
FC Bayern Logo FC Bayern München
Armindo Sieb Armindo Sieb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert