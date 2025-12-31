Für Armindo Sieb könnte es zeitnah zu einer sportlichen Veränderung kommen. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, zeigen zahlreiche Vereine Interesse am 22-jährigen Offensivspieler, der momentan vom FC Bayern an den 1.FSV Mainz 05 ausgeliehen ist. Aus dem deutschen Profifußball, der zweiten englischen Liga, aus Frankreich, der Schweiz und Belgien wurden dem Bericht zufolge Vereine vorstellig, um eine mögliche Verpflichtung von Sieb auszuloten.

Grundsätzlich seien die Bayern dazu bereit, Sieb auch schon im Januar zu verkaufen. Zunächst müsste die Leihe nach Mainz aber abgebrochen werden. Bei den Rheinhessen spielt der Angreifer nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl 19 Einsätze für Sieb zu Buche stehen, summiert sich seine Einsatzzeit lediglich auf 682 Minuten.