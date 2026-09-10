Kleindienst sorgt für Ärger | Ballon d’Or-Sieger schon klar?

Kleindienst kassiert Gegenwind

„Wir sollten mal schleunigst unseren Fokus so hochfahren, dass er auch 90 Minuten hält, und keine Ahnung, woran es liegt, weniger TikTok gucken oder was weiß ich. Ist mir eigentlich wurscht, was sie machen“, schimpfte Borussia Mönchengladbachs Kapitän Tim Kleindienst (31) am Samstag nach der 3:4-Niederlage gegen Aufsteiger SV Elversberg über seine Mitspieler – ein Rundumschlag, der im Team offenbar alles andere als gut ankam.

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Die ‚Bild‘ berichtet von einem „Kabinen-Knatsch“ in Folge der Kleindienst-Ansage. Der Vorwurf: Kleindienst „kritisiere nur noch im Fernsehen“, nicht aber intern. Am Niederrhein wäre man jetzt gut beraten, Ruhe einkehren zu lassen und auf dem Platz Taten sprechen zu lassen. Nach zwei Niederlagen in Folge belegen die Fohlen den vorletzten 17. Tabellenplatz. Am Samstag (15:30 Uhr) braucht es gegen den aktuell gut aufgelegten SC Freiburg Punkte, um das Ruder herumzureißen.

Macht es wieder Dembélé?

Am Dienstag wurden die 30 Nominierten für den Ballon d’Or bekanntgegeben. Mit dabei ist natürlich Amtsträger Ousmane Dembélé (29), der nach Meinung der französischen Presse gute Chancen auf eine Titelverteidigung hat.

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Beim gestrigen 6:1-Champions League-Sieg von Paris St. Germain gegen Slovan Bratislava zeigte der Offensivspieler laut ‚Le Parisien‘ eine „Ballon d’Or-würdige Vorstellung“. Die ‚L’Équipe‘ spricht von einer „deutlichen Botschaft in Richtung Jury“. Entschieden ist die Wahl aber natürlich längst nicht. Die FT-User sehen im Übrigen Harry Kane (33) vom FC Bayern in der Favoritenrolle.