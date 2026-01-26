BVB: Ricken schwärmt von Lerma

Es dauert nicht mehr lange, dann darf Borussia Dortmund Justin Lerma offiziell in den eigenen Reihen begrüßen. Schon jetzt zeigt sich Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit dem ‚kicker‘ voller Vorfreude auf die Dienste des 17-Jährigen: „Justin bringt trotz seines jungen Alters eine bemerkenswerte Reife mit.“ Der Offensivspieler habe „bei seinem Besuch einen sehr offenen und positiven Eindruck hinterlassen“, führt Ricken aus. Vor einigen Tagen verbrachte Lerma eine Woche in Dortmund, um sich einen ersten Eindruck von den Abläufen zu verschaffen.

Der Ecuadorianer wird im kommenden Sommer, mit Vollendung seines 18. Lebensjahres, für vier Millionen Euro von Independiente del Valle zu den Schwarz-Gelben wechseln und direkt zu den Profis stoßen. „Für uns und auch für ihn wird es wichtig sein, dass er im Sommer frühzeitig zu uns stößt, um eine schnelle Integration in unsere Abläufe zu ermöglichen. Dazu gehören neben der sportlichen Eingewöhnung auch die sprachliche Weiterentwicklung und die kulturelle Einbindung“, betont Ricken.