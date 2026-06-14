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Abgewiesener Schiri: Kohle für Artan

von Lukas Hörster
Omar Artan in Somalia @Maxppp

Omar Artan steht ein warmer Geldregen ins Haus. Wie die BBC berichtet, hat sich die FIFA bereiterklärt die volle Vergütung für die WM in Amerika zu überweisen, obwohl dem Schiedsrichter die Einreise in die USA verweigert wurde und er somit keine Spiele leiten kann.

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Wie hoch das Salär aussehen wird, ist noch offen. Die FIFA-Schiris kennen ihre Vergütung laut der BBC im Voraus nicht. Der Fall Artan sorgte weltweit für Aufsehen. Die UEFA reagierte bereits und setzte den Somalier für das Superpokal-Finale zwischen Aston Villa und Paris St. Germain am 12. August in Salzburg an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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