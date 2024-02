Zwei Szenarien: Die Zahlen für einen Alonso-Wechsel

Simon Rolfes hat sich einmal mehr zur Zukunft seines Trainers Xabi Alonso geäußert. „Ich bin da weiterhin gelassen und optimistisch“, sagt der Sportdirektor von Bayer Leverkusen gegenüber der ‚Frankfurter Rundschau‘, „das Allerwichtigste ist doch bei Führungskräften, dass sie sich wohlfühlen und das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein.“

Genau das treffe auf Alonso zu – und trotzdem sind die Chancen, dass der Spanier über den Sommer hinaus in Leverkusen bleibt, überschaubar. Nach FT-Informationen ist Alonsos klare Präferenz ein Wechsel zum FC Liverpool, um dort die Nachfolge von Jürgen Klopp anzutreten.

Mit dem FC Bayern will sich ein weiterer Großklub aus Alonsos Spielerkarriere das Trainerjuwel schnappen. Laut ‚Sky‘ ist der Weltmeister von 2010 prinzipiell auch weiterhin offen für eine Rückkehr an die Säbener Straße. Jedenfalls sei der FCB mittlerweile über die Modalitäten informiert.

Ablöse für Alonso diesen Sommer frei verhandelbar

Schon länger ist bekannt, dass Alonso in diesem Sommer aus seinem Vertrag bis 2026 aussteigen kann – sollten die genannten Kaliber anklopfen. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es aber erst im Anschluss an die kommende Saison, also 2025, eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel im Bereich von 15 Millionen Euro.

Will Alonso, wonach es aussieht, schon in diesem Sommer wechseln, muss die Ablöse frei verhandelt werden. ‚Sky‘ bringt für dieses Szenario 15 bis 25 Millionen Euro ins Spiel. Ziemlich viel Geld für einen Trainer – aber sicherlich auch nicht abschreckend für Klubs der Größenordnung Liverpool und Bayern München.