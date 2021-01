Reals Trumpfkarte im Alaba-Poker | Neuer Juve-Stürmer gefunden?

Alaba-Vorteil

Real Madrid gilt als Favorit im Poker um David Alaba, ist aber bei weitem nicht der einzige Spieler am Tisch. Eine Trumpfkarte könnte laut der ‚as‘ Ausrüster adidas sein, der mit Real einen Vertrag bis 2028 und mit Alaba einen bis 2026 hat. Teil von Alabas Sponsoringdeal: Geht es zu einem kleineren Verein, der nicht in der Kategorie Real Madrid oder FC Bayern anzusiedeln ist, fällt die Auszahlung an den Abwehrspieler geringer aus. Die ebenfalls interessierten Liverpool, ManCity und PSG werden übrigens nicht von adidas ausgestattet. Vorteil Real?

Juve-Neuner

Juventus Turin ist bei der Suche nach einem neuen Backup-Mittelstürmer angeblich in Genua fündig geworden. Die ‚Tuttosport‘ berichtet, dass sich Eldor Shomurodov der Alten Dame anschließen könnte. Der 25-jährige Usbeke war erst im Oktober von FK Rostov in die Serie A gekommen. Vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists) stehen nach elf Pflichtspielen für Genua zu Buche.

Messi-Glück

Lionel Messi ist wieder „glücklicher“, stellt die katalanische ‚Sport‘ heute fest. In der Tat macht der Argentinier einen frischeren Eindruck als zu Saisonbeginn, als ihn offenbar noch der nicht erfüllte Wechselwunsch belastete. Gegen Bilbao (3:2) schnürte Messi am Mittwoch einen Doppelpack, harmonierte dabei gut mit Youngster Pedri. Erst kürzlich berichtete der TV-Sender ‚Gol‘, der 33-Jährige könne sich eine Vertragsverlängerung bei Barça mittlerweile wieder vorstellen.