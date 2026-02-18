Paukenschlag: Schalke löst Vertrag mit Younes auf

Der FC Schalke 04 und Amin Younes gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Knappen offiziell verkünden, wurde der Vertrag mit dem 32-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Sportvorstand Frank Baumann hatte den Offensivakteur bereits am Montag über die Entscheidung informiert.

Younes verlässt die Königslauen nach eineinhalb Jahren und 31 Pflichtspielen, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuerte. Der achtfache deutsche Nationalspieler durfte in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause sogar noch von Beginn an auflaufen, doch die Aussichten auf künftige Einsatzzeiten waren nach der Transferperiode des Herbstmeisters der zweiten Liga drastisch gesunken.

Baumann begründet die Vertragsauflösung mit der neuen Konkurrenzsituation im Kader: „Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen“

Auch Younes blickt versöhnlich auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurück: „Ich bin sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Mein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und vor allem den Fans für ihre Unterstützung. Ich wünsche dem Verein für die verbleibenden Spiele der Saison sowie für die Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg.“