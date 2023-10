50 Namen in Italiens Wettskandal | Spanien fürchtet „Tag der Bestie“

Wettskandal weitet sich aus

Der Wettskandal in Italien nimmt immer groteskere Züge an. Es soll eine Liste mit 50 Namen geben, die angeblich allesamt mit den Ermittlungen in Verbindung stehen. Neben Nicolò Fagioli – der im übrigen innerhalb weniger Monate über eine Million Euro verzockt haben soll – sind auch die beiden Nationalspieler Nicolò Zaniolo und Sandro Tonali involviert. Mit Nicola Zalewski von der AS Rom wurde inzwischen der Name eines weiteren Profis genannt.

„Fagioli hat nicht auf Juve gewettet“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Immerhin das kann man dem jungen Mittelfeldspieler wohl nicht zur Last legen. Fagioli befindet sich Berichten zufolge im Austausch mit dem italienischen Fußballverband und der Staatsanwaltschaft. Bei ihm geht es offenbar nur noch um die Länge der Sperre. Zeigt er sich kooperativ, könnte es bei einem Jahr bleiben, heißt es.

Doch auch Zaniolo und Tonali geht es an den Kragen. Zaniolo soll sogar derjenige gewesen sein, der die Kontakte der „Wettvermittler“ weitergeleitet hat, schreibt ‚La Repubblica‘. Das macht den offensiven Mittelfeldspieler zu einer zentralen Figur des Skandals. Bei Tonali steht die Anhörung bevor. „Chiné (Giuseppe, Chefankläger des FIGC, Anm.d.Red.) ruft Tonali an“, heißt es auf Seite eins beim ‚Corriere dello Sport‘. In der Sache ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen.

Angst vor Haaland?

Die spanische Nationalmannschaft muss heute (20:45 Uhr) in Norwegen ran. Es geht um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und die Tabellenkonstellation gibt eine Menge her.

Tabelle Gesamt EM-Qualifikation # Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT 1 Schottland 15 6 9 5 0 1 12 3 2 Spanien 12 5 15 4 0 1 18 3 3 Norwegen 10 6 3 3 1 2 11 8 4 Georgien 4 5 -8 1 1 3 5 13 5 Zypern 0 6 -19 0 0 6 2 21 Komplette Rangliste

Für Norwegen ist es bereits ein Endspiel. Gewinnen die Skandinavier nicht gegen die favorisierten Spanier, können sie den Traum vom großen Turnier hierzulande wohl begraben. Die Medien in Spanien kämpfen wegen Erling Haaland allerdings mit schlotternden Knien. Die ‚Mundo Deportivo‘ kündigt mit dem Konterfei des blonden Torjägers den „Tag der Bestie“ an.

Bei der ‚as‘ nimmt ein Bild des ehemaligen Dortmunders sogar die gesamte Titelseite ein. „Haaland: Letzte Hürde“, heißt es dort. Nur auf den wuchtigen Stoßstürmer sollte sich das spanische Team aber nicht fokussieren. Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken ist gespickt mit anderen Top-Akteuren wie Martin Ödegaard vom FC Arsenal. Klar ist, für beide Nationen geht es um die Wurst. Das verspricht ein spannendes Spiel.