„Jeder würde ihn gerne haben“: Girona-Trainer lockt ter Stegen

Vieles spricht dafür, dass Marc-André ter Stegen (33) im Winter vom FC Barcelona zum FC Girona wechselt. Dort wäre ihm ein Stammplatz wegen des bevorstehenden Abflugs von Dominik Livakovic (30) sicher, ein Umzug wäre nicht nötig und für den Liga-Rivalen dürfte das hohe Gehalt dank Unterstützung der City Football Group zu stemmen sein.

Nun hat sich auch Girona-Trainer Míchel für eine Verpflichtung des gebürtigen Mönchengladbachers ausgesprochen. Im Rahmen der gestrigen Gala des katalanischen Fußballverbandes sagte der 50-Jährige gegenüber ‚Esporte3‘: „Er ist ein Topspieler. Jeder würde ter Stegen gerne im Team haben.“ Worte, mit denen er den Torhüter augenscheinlich von einem Engagement überzeugen möchte.

In Girona würde auf ter Stegen allerdings der Abstiegskampf warten, aktuell rangiert man auf Platz 18 – eine Tabellensituation, in der sich der 44-fache Nationalspieler mit Barcelona in den vergangenen Jahren nicht wiederfand, die ihm nach aktuellem Stand der Dinge aber wohl am ehesten ermöglicht, dass er von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins mit zur WM genommen wird.