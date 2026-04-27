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VfB: Klarer Plan für Undav-Verlängerung

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Deniz Undav klatscht @Maxppp

Um Deniz Undav zur Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu bewegen, verfolgt der VfB Stuttgart einen klaren Plan. Laut ‚Sky‘ wollen sich die Schwaben finanziell strecken, um den treffsicheren Publikumsliebling mit einem langfristigen Arbeitspapier an den Verein zu binden. Derzeit steht der 29-Jährige nur noch bis 2027 unter Vertrag.

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Nachdem es dem Bericht zufolge in den vergangenen Wochen fortführende Gespräche zwischen Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Undavs Beratern gegeben hatte, sind sich Beteiligten dahingehend einig geworden, bis zur Weltmeistermeisterschaft zu einem Ergebnis zu kommen. Das Ziel ist weiterhin, eine Verlängerung zu unterzeichnen.

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