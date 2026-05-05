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Neue Rolle für Hecking?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Dieter Hecking ist seit 2020 Sportvorstand in Nürnberg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg könnte auch in der kommenden Saison mit Dieter Hecking weitermachen – allerdings in neuer Rolle. Laut der ‚Bild‘ gibt es im Klub Überlegungen, den 61-jährigen Cheftrainer zum Geschäftsführer zu befördern. Die Rolle ist seit der Entlassung von Peter Christiansen vakant.

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Die Position des Geschäftsführers werde für Hecking derzeit favorisiert. Möglich sei auch, dass der Übungsleiter als Berater mit Entscheidungskompetenzen weiterarbeitet. Eine Führungsrolle hatte Hecking bereits bei seinem Engagement beim 1. FC Nürnberg als Sportvorstand inne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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