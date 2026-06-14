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Ligue 1

Einigung: Neuer Klub für Meunier

von Daniel del Federico - Quelle: El Desmarque
1 min.
Thomas Meunier @Maxppp

Thomas Meunier hat gesteigertes Interesse des FC Valencia auf sich gezogen. Nach Informationen von ‚El Desmarque‘ haben die Spanier ihre Bemühungen um eine Verpflichtung des 34-Jährigen intensiviert. Der Vertrag des Rechtsverteidigers beim OSC Lille läuft im Sommer aus, weshalb keine Ablöse fällig wäre.

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Mit den Fledermäusen hat Meunier bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt, lediglich die Vertragsdauer muss noch ausgehandelt werden. Der Belgier soll ein Wunschspieler von Valencia-Trainer Carlos Corberán sein. Nach schwierigen Jahren in Dortmund hat sich der Rechtsfuß in Frankreich wieder gefangen und absolvierte 81 Pflichtspiele in den vergangenen zwei Jahren für Lille. Mit guten Leistungen hat sich Meunier zudem einen Platz im WM-Aufgebot der belgischen Nationalmannschaft gesichert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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