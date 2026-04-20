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UEFA Champions League

FC Bayern: Kompany-Ersatz steht fest

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Aaron Danks sitzt auf der Bayern-Bank @Maxppp

Aaron Danks steht vor seinem Debüt als Cheftrainer des FC Bayern. Einem Bericht der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass der Engländer den gelbgesperrten Vincent Kompany im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain in der kommenden Woche vertritt.

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In Kompanys Staff ist Danks insbesondere für Standardsituationen zuständig. Ihm soll Kompany von seinen vier Co-Trainern am ehesten die Cheftrainer-Rolle zutrauen. Kommende Woche Dienstag (21 Uhr) steigt der Bayern-Gipfel in Paris.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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