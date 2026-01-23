FC Bayern: Der Zeitplan mit Kane

Noch vor der Weltmeisterschaft würde der FC Bayern den bis 2027 datierten Kontrakt mit Harry Kane (32) gerne ausdehnen. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ hervor. Federführend in den Verhandlungen mitwirken soll CEO Jan-Christian Dreesen, der bei Kanes Wechsel zu den Münchnern 2023 schon maßgeblich beteiligt war.

Kane hat in dieser Saison nochmal einen draufgelegt und steht aktuell bei unglaublichen 34 Treffern nach 29 Pflichtspielen. Darüber hinaus bereitete der Kapitän der englischen Nationalmannschaft vier weitere Tore vor. Aus dem Wunsch, langfristig mit dem Goalgetter zusammenzuarbeiten zu wollen, macht der deutsche Rekordmeister keinen Hehl. Gespräche über einen neuen Deal sollen nach der laufenden Transferperiode aufgenommen werden.