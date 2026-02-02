Bundesliga-Flirt Ilenikhena vor 33-Millionen-Transfer

Bei George Ilenikhena bahnt sich ein Last-Minute-Wechsel an. Al Ittihad ist sich nach Informationen von ‚RMC‘ mit der AS Monaco über Transfermodalitäten einig geworden. Bei einem Wechsel des 19-jährigen Nigerianers sollen rund 33 Millionen Euro fließen.

Jetzt gilt es, noch eine Einigung auf Spielerseite zu finden. Nach FT-Infos winkt ein Vertrag bis 2029. Ilenikhena wurde in den vergangenen Wochen auch mit Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Jetzt deutet vieles auf einen Wechsel nach Saudi-Arabien hin.