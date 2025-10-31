Leih-Abbruch: Zieht City die Reißleine bei Echeverri?

Sechs Einsätze, einer von Beginn an und 127 Spielminuten: Das ist die magere Bilanz von Claudio Echeverri bei Bayer Leverkusen. Eigentlich wurde der 19-Jährige im Sommer als großes Versprechen von Manchester City ausgeliehen. Die Erwartungen konnte er aber noch nicht erfüllen, sodass Echeverri überwiegend auf der Bank Platz nehmen muss.

Nach Informationen der argentinischen Zeitung ‚Olé‘ erwägt City daher, die Leihe des wendigen Offensivakteurs schon im Winter abzubrechen. Ermöglichen würde dies eine im Vertrag integrierte Klausel, die gezogen werden kann, wenn Echeverri nicht mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert.

Bisher hilft das Gastspiel keinem weiter. Für Echeverri bleibt der erhoffte Durchbruch für den Moment aus, auch Bayer hatte sich deutlich mehr vom flexiblen Offensivakteur versprochen. City verlieh Echeverri, damit er Spielpraxis sammeln kann. Auch dieses Vorhaben geht bislang nach hinten los. Womöglich ziehen die Skyblues deswegen schon vorzeitig die Reißleine.