Zu Saisonbeginn kam Sacha Boey (25) noch regelmäßig für den FC Bayern zum Einsatz. Doch seit Josip Stanisic (25) wieder fit ist und Tom Bischof (20) den Linksverteidiger in sich entdeckt hat, ist der Franzose außen vor. Im gesamten November sammelte Boey keine einzige Einsatzminute.

Ein Ausweg bietet sich dem Rechtsverteidiger nun in der Premier League. Ein erster Austausch der Münchner mit Crystal Palace über einen Wintertransfer war bereits durchgesickert, nun gibt es offenbar den nächsten Schritt.

Wie Transferjournalist Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, haben die Engländer mittlerweile ein konkretes Angebot für Boey bei den Bayern eingereicht. Die Höhe der Offerte verrät die Quelle nicht. Laut der ‚Bild‘ stellen sich die Münchner rund 15 Millionen Euro vor.

Für die mit hohen TV-Geldern gesegneten Premier League-Klubs sollte dieser Betrag darstellbar sein. Erst recht, da es sich bei Boey um einen Wunschspieler von Palace-Coach Oliver Glasner handeln soll.