Rücktritt: Mentale Probleme bei Coutinho

Philippe Coutinho wird nicht mehr für Vasco da Gama auflaufen. Das erklärt der 33-Jährige via Social Media: „Mit schwerem Herzen verstehe ich, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und dieses Kapitel bei Vasco zu beenden. Ich bin dankbar für alles, was ich hier erlebt habe und werde immer in einer Liebesbeziehung zum Verein bleiben.“ Der ehemalige Bayern-Leihspieler hat sich mit dem brasilianischen Jugendklub auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Die Bitte war für Vasco völlig überraschend gekommen, eigentlich sollte der Spielmacher seinen im Sommer auslaufenden Vertrag sogar verlängern.

Coutinho begründet den radikalen Schritt mit psychischen Problemen: „Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin.“ Zuletzt gab es wachsende Kritik an dem feinen Techniker und Pfiffe von den Rängen bei der Partie gegen Volta Redonda (6:4 n.E.) im brasilianischen Pokal. „Ich würde niemals die Fans, meine Mitspieler und Vasco respektlos behandeln. Das habe ich noch nie getan, egal wo ich gespielt habe. In diesem Moment, auf dem Weg in die Umkleidekabine, spürte und erkannte ich, dass meine Zeit im Verein vorbei war, und ich kehre nicht zurück, um meiner psychischen Gesundheit Vorrang zu geben. Das tut sehr weh. Es hat mir nie an Einsatz, Willen und Engagement gefehlt. Von unzähligen Menschen für etwas verurteilt zu werden, das nicht zu meinem Charakter passt, ist sehr schwer“, so der 68-fache Nationalspieler.