VfB will 40-Millionen-Stürmer

Der VfB Stuttgart wagt offenbar einen neuen Anlauf bei Lucas Stassin (20). Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der Mittelstürmer von der AS St.-Étienne bei den Schwaben weit oben auf der Liste.

Schon in den vergangenen beiden Jahren war Stassin wiederholt ein Thema beim VfB, ein Transfer kam nicht zustande. Auch jetzt stehen die Chancen wohl eher schlecht. Laut ‚Sky‘ ruft der französische Zweitligist eine Ablöse von 35 bis 40 Millionen Euro auf.

Weitere Gespräche seien zwar wahrscheinlich, bleibt es bei der hohen Forderung, ist Stuttgart aber vermutlich aus dem Rennen. Die einzige Option ist der 1,83 Meter große Belgier (zwölf U21-Länderspiele) aber ohnehin nicht.

Parrott im Visier

Neben William Osula (22/Newcastle United), der eher zu Eintracht Frankfurt tendiert, steht laut ‚Sky‘ auch Troy Parrott (23) auf dem Zettel. Der irische Nationalspieler kommt in dieser Saison auf 14 Tore in 16 Pflichtspielen für AZ Alkmaar. Beim Eredivisie-Klub steht Parrott bis 2029 unter Vertrag.

Im Sommer soll er ein Angebot des VfL Wolfsburg abgelehnt haben. Die Wölfe stellten 18 Millionen Euro Ablöse in Aussicht.