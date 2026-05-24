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Premier League

Neue Option für Kolo Muani

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fanatik
Randal Kolo Muani im Zweikampf @Maxppp

Randal Kolo Muani (27) könnte es in diesem Sommer in die Türkei verschlagen. Der ehemalige Frankfurter, der gerade Tottenham Hotspur den Abstieg aus der Premier League vermieden hat, steht laut einem Bericht der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ bei Fenerbahe auf dem Zettel. Gespräche sollen in Kürze stattfinden.

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Im Anschluss an die laufende Saison wird Kolo Muani zu Paris St. Germain zurückkehren, hat dort allerdings aus sportlicher Sicht keine Perspektive. Gut denkbar sind sowohl eine weitere Leihe als auch ein direkter Verkauf. Vertraglich ist Kolo Muani noch bis 2028 an PSG gebunden.

veröffentlicht am
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