Bilal El Khannouss (22) ist erneut in den Fokus von Newcastle United gerückt. Wie FT erfuhr, erwägen die Engländer einen Vorstoß beim Spielmacher des VfB Stuttgart, da der Transfer von Wunschspieler Matias Fernandez-Pardo (21) wohl zu teuer ist. Der OSC Lille fordert 70 Millionen Euro Ablöse für den Offensivmann, um den auch RB Leipzig wirbt.

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El Khannouss steht einem Abschied aus dem Schwabenland offen gegenüber. Und auch der VfB hat sich signifikante Transfereinnahmen zum Ziel gesetzt. Für El Khannouss fordert man dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro Ablöse. Galatasaray bot nach FT-Infos zuletzt gerade einmal 22 Millionen für den 22-jährigen Marokkaner.