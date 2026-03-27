Attraktive Optionen für Bayern-Juwel Cardozo

Maycon Cardozo steht vor einer kniffligen Entscheidung. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte das Juwel des FC Bayern sowohl für die brasilianische als auch die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen. Der 17-Jährige wurde in Brasilien geboren, zudem besitzt er die portugiesische Staatsbürgerschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch kam Cardozo für keine der Nationen zum Einsatz. Dem Boulevardblatt zufolge bemüht sich der portugiesische Verband schon länger um den wendigen Außenstürmer, der allerdings eher zu Brasilien tendiert. Final festlegen müsste sich der Rechtsfuß erst, wenn es um eine mögliche Nominierung für die A-Nationalmannschaft geht.