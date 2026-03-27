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Bundesliga

Attraktive Optionen für Bayern-Juwel Cardozo

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Maycon Cardozo schlägt eine Flanke @Maxppp

Maycon Cardozo steht vor einer kniffligen Entscheidung. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte das Juwel des FC Bayern sowohl für die brasilianische als auch die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen. Der 17-Jährige wurde in Brasilien geboren, zudem besitzt er die portugiesische Staatsbürgerschaft.

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Noch kam Cardozo für keine der Nationen zum Einsatz. Dem Boulevardblatt zufolge bemüht sich der portugiesische Verband schon länger um den wendigen Außenstürmer, der allerdings eher zu Brasilien tendiert. Final festlegen müsste sich der Rechtsfuß erst, wenn es um eine mögliche Nominierung für die A-Nationalmannschaft geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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