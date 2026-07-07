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Bundesliga

Kontakt aufgenommen: BVB bangt um Ryerson

Bei der Weltmeisterschaft spielt Julian Ryerson mit Norwegen groß auf. Damit macht sich der Außenverteidiger von Borussia Dortmund auch für andere Klubs sehr interessant.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Julian Ryerson im BVB-Trikot @Maxppp

Eigentlich war Yan Couto (24) bei Borussia Dortmund schon auf der Abschussliste, doch der Transfer zu Como 1907 gerät zunehmend ins Stocken und wird wohl platzen. Deshalb wäre ein Verkauf von Julian Ryerson plötzlich wieder möglich.

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Und tatsächlich streckt erneut Manchester United die Fühler nach dem Norweger aus. Laut der ‚Bild‘ haben die Red Devils Kontakt zum 28-Jährigen aufgenommen und einen möglichen Transfer geprüft. Ob die Rückmeldung der Spielerseite positiv war, ist noch nicht überliefert.

Gespräche ab 30 Millionen

Fest steht aber: Dortmund will den Außenverteidiger zwei Jahre vor Vertragsende eigentlich nicht abgeben, wäre aber ab einem Gebot von 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Dem Boulevardblatt zufolge sind auch weitere internationale Top-Klubs interessiert.

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Nach dem Sieg gegen Brasilien (2:1) hatte Ryerson die Frage nach seiner Zukunft noch gekonnt mit einem „nice try“ weggelächelt. Schon bald könnte ein Wechsel Form annehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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