FCA: Rückendeckung für Weinzierl & Reuter

Noch sitzen Trainer Markus Weinzierl und Sportchef Stefan Reuter beim FC Augsburg fest im Sattel. „Wir werden den eingeschlagenen Weg mit allen Beteiligten, also Markus Weinzierl, Stefan Reuter, mir und allen anderen Führungskräften weitergehen“, betont FC-Präsident Klaus Hofmann im Gespräch mit der ‚Augsburger Allgemeinen‘. „Eine Personaldiskussion gibt es nicht, weder auf der Position des Geschäftsführers Sport noch auf der des Trainers.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz herrschte bei den Fuggerstädtern nach dem 1:4 gegen Mainz 05 alles andere als eitel Sonnenschein. Es habe „mal richtig gekracht, in alle Richtungen“, schildert Hofmann, „am Ende steht die Überzeugung, dass wir in unserer Konstellation gemeinsam wieder erfolgreich sein werden.“ Mit nur sechs Punkten nach neuen Spielen belegt Augsburg aktuell den Relegationsplatz 16 in der Bundesliga-Tabelle.