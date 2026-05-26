Cömert-Deal: Union bekommt Bundesliga-Konkurrenz

Mainz 05 hat offenbar ein Auge auf Eray Cömert vom FC Valencia geworfen. Wie ‚Tribuna Deportiva‘ berichtet, haben die Rheinhessen starkes Interesse an dem Innenverteidiger, dessen Vertrag beim La Liga-Klub Ende Juni ausläuft. Der 28-Jährige wartet demzufolge noch immer darauf, dass der Verein Schritte zur Verlängerung des Kontrakts einleitet. Angesichts des Überangebots an zentralen Verteidigern im Kader ist es jedoch unklar, ob Valencia den Schweizer WM-Fahrer behalten möchte.

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Dies ruft neben Mainz einige weitere Klubs auf den Plan. Vor allem in der Serie A soll Interesse bestehen. Zuletzt hieß es jedoch, dass Union Berlin in der Pole Position ist. Die Köpenicker suchen nach den ablösefreien Abgängen von Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (27) dringend nach Verstärkung für die Abwehr. Die Verhandlungen sind dem Vernehmen nach bereits weit fortgeschritten.