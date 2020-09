Bielefeld verpflichtet van der Hoorn

Die Defensive von Arminia Bielefeld bekommt Zuwachs. Wie die Ostwestfalen mitteilen, wechselt Mike van der Hoorn von Swansea City zum Bundesliga-Aufsteiger. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023. Eine Ablöse muss Arminia nicht bezahlen.

Der Neuzugang begründet seinen Wechsel nach Bielefeld in erster Linie mit „guten Gesprächen mit den Verantwortlichen um Samir Arabi und Uwe Neuhaus, die mich überzeugt haben.“ Und weiter: „Ich war auch mit anderen Klubs in Kontakt, aber am Ende hatte ich bei Arminia das beste Gefühl. Daher bin ich sehr glücklich, jetzt endlich hier zu sein.“

Seine ersten Schritte als Profi machte van der Hoorn bei Ajax Amsterdam. Vor vier Jahren folgte dann der Wechsel auf die Insel. Der Abwehrspieler bringt die Erfahrung von 77 Spielen in der Eredivisie, 32 Partien in der Premier League und 74 Einsätzen in der Championship mit.