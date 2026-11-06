Der von Eintracht Frankfurt schon fest eingeplante Verkauf von Jean-Mattéo Bahoya (21) gerät womöglich doch noch ins Wanken. „Er muss seinem Spiel etwas mehr Körperlichkeit verleihen. Er muss seine Entscheidungsfindung, seinen Torabschluss und verschiedene Aspekte seines Spiels verbessern“, zitiert die ‚Bild‘ Leeds United-Trainer Daniel Farke.

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Bahoya ist samt 30 Millionen Euro teurer Kaufpflicht an Leeds verliehen, die nach zehn absolvierten Pflichtspielen greift. Aktuell steht der schnelle Flügelspieler lediglich bei drei Einsätzen. Mit Blick auf Farkes Aussagen werden weitere Spiele vermutlich auf sich warten lassen: „Wir können nicht erwarten, dass wir einen jungen Spieler verpflichten, der bei einem Bundesliga-Klub auf der Bank saß, und dass er sofort einen großen Einfluss hat und einer unserer wichtigsten Spieler wird.“