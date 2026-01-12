Bundesligist will Doekhi – Ersatz hat schon unterschrieben

Danilho Doekhi und Diogo Leite (26) sind bei Union Berlin gesetzt. Beide Innenverteidiger halten die Defensive der Köpenicker zusammen – und könnten in Kürze nicht mehr zum Team gehören. Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus. Während es um Leite noch relativ ruhig ist, wird die Liste an Interessenten für Doekhi länger und länger.

Laut ‚Sky‘ will der VfL Wolfsburg den 27-jährigen Niederländer verpflichten. Die Wölfe beschäftigen sich dem Bericht zufolge intensiv mit dem torgefährlichen Abwehrspieler. Alleine ist der VfL damit ganz und gar nicht. Udinese Calcio, Lazio Rom, Aston Villa und Leeds United wurden bereits in den vergangenen Tagen als Klubs genannt, die Doekhi ebenfalls gerne in den eigenen Reihen wissen würden.

Nachfolge schon geklärt

Den Abgang von Doekhi werden die Köpenicker dem Pay-TV-Sender zufolge mit Zeno Van den Bosch kompensieren. Der Deal für den 22-jährigen Belgier sei bereits in trockenen Tüchern, heißt es: Medizincheck absolviert, Verträge unterzeichnet. Van Den Bosch kommt im Sommer ablösefrei, dann läuft sein Vertrag bei Royal Antwerpen aus.