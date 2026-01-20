Menü Suche
Uniteds kurzer Draht: Der Stand bei Kovac

Auch der Name Niko Kovac steht auf der langen Trainerliste von Manchester United. Grundsätzlich kann sich der BVB-Coach einen Wechsel nach England vorstellen.

Am Samstag enthüllten englische Medien, dass Niko Kovac ein Kandidat bei Manchester United ist. Die Red Devils halten Ausschau nach einem Trainer, der zur neuen Saison von Interimscoach Michael Carrick übernimmt – die Liste ist lang und prominent.

Auch ‚Sky‘ bestätigt nun, dass Kovac auf dieser steht. Der Draht zum Dortmund-Trainer sei wegen Christopher Vivell kurz. Der gebürtige Karlsruher, einst für Hoffenheim und Leipzig tätig, arbeitet seit der Saison 2024/25 als Director of Recruitment in Manchester.

Laut ‚Sky‘ hat sich United nach Kovacs Situation beim BVB erkundigt. Und auch beim FC Chelsea soll der 54-Jährige diskutiert worden sein, ehe die Wahl auf Liam Rosenior fiel.

Die Premier League ist „perspektivisch ein Wunschziel“ von Kovac, berichtet der Pay-TV-Sender, „in ferner Zukunft“ könne er sich einen Wechsel nach England sehr gut vorstellen. Vorerst bleibt Kovac aber wohl beim Tabellenzweiten aus Dortmund, wo sein Vertrag bis 2027 läuft.

