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Nächster Topklub jagt Stones

von Simon Martis - Quelle: The Athletic
John Stones beim Training der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

John Stones ist einer der prominentesten vereinslosen Spieler auf dem Markt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich auch der FC Chelsea mit einer Verpflichtung des 32-jährigen Innenverteidigers. Der Vertrag des englischen Nationalspielers war nach zehn Jahren bei Manchester City Ende Juni ausgelaufen.

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An Interessenten mangelt es Stones nicht. Zuletzt wurden der FC Arsenal sowie Juventus Turin mit dem 94-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Spätestens mit seinen starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft hat der Abwehrspieler unter Beweis gestellt, dass er weiterhin auf höchstem Niveau mithalten kann.

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