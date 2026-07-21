Nächster Topklub jagt Stones

John Stones ist einer der prominentesten vereinslosen Spieler auf dem Markt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich auch der FC Chelsea mit einer Verpflichtung des 32-jährigen Innenverteidigers. Der Vertrag des englischen Nationalspielers war nach zehn Jahren bei Manchester City Ende Juni ausgelaufen.

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An Interessenten mangelt es Stones nicht. Zuletzt wurden der FC Arsenal sowie Juventus Turin mit dem 94-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Spätestens mit seinen starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft hat der Abwehrspieler unter Beweis gestellt, dass er weiterhin auf höchstem Niveau mithalten kann.