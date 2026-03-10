Menü Suche
Braunschweig entlässt Backhaus

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Heiner Backhaus an der Seitenlinie @Maxppp

Eintracht Braunschweig vollzieht einen Trainerwechsel. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Zweitligist von Heiner Backhaus getrennt. Die Niedersachsen sind seit fünf Spielen ohne Sieg und als Tabellen-15. in akuter Abstiegsgefahr.

Update (14:49 Uhr): Inzwischen hat der BTSV die Trennung von Backhaus und dessen Co-Trainer Julius Schell offiziell bekanntgegeben.

Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Heiner Backhaus und Co-Trainer Videoanalyse Julius Schell.

Vielen Dank für euren Einsatz in den vergangenen Monaten. Wir wünschen euch nur das Beste für die Zukunft!🦁

Backhaus hatte die Braunschweiger erst im Sommer nach seinem Abschied von Alemannia Aachen übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die schwache Rückrunde kostet dem 44-jährigen Coach nun seinen Job.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
