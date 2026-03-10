2. Bundesliga
Braunschweig entlässt Backhaus
Eintracht Braunschweig vollzieht einen Trainerwechsel. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Zweitligist von Heiner Backhaus getrennt. Die Niedersachsen sind seit fünf Spielen ohne Sieg und als Tabellen-15. in akuter Abstiegsgefahr.
Update (14:49 Uhr): Inzwischen hat der BTSV die Trennung von Backhaus und dessen Co-Trainer Julius Schell offiziell bekanntgegeben.
Eintracht Braunschweig @EintrachtBSNews – 14:46
Eintracht Braunschweig trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Heiner Backhaus und Co-Trainer Videoanalyse Julius Schell.Bei X ansehen
Backhaus hatte die Braunschweiger erst im Sommer nach seinem Abschied von Alemannia Aachen übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die schwache Rückrunde kostet dem 44-jährigen Coach nun seinen Job.
