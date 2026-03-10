Braunschweig entlässt Backhaus

Eintracht Braunschweig vollzieht einen Trainerwechsel. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Zweitligist von Heiner Backhaus getrennt. Die Niedersachsen sind seit fünf Spielen ohne Sieg und als Tabellen-15. in akuter Abstiegsgefahr.

Update (14:49 Uhr): Inzwischen hat der BTSV die Trennung von Backhaus und dessen Co-Trainer Julius Schell offiziell bekanntgegeben.

Backhaus hatte die Braunschweiger erst im Sommer nach seinem Abschied von Alemannia Aachen übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die schwache Rückrunde kostet dem 44-jährigen Coach nun seinen Job.