Transfer-Hammer: Schalke tütet Gosens-Deal ein

Dem FC Schalke 04 gelingt offenbar ein echter Transfercoup. Wie ‚Bild‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, wurde hinsichtlich der anvisierten Verpflichtung von Robin Gosens eine vollständige mündliche Einigung erzielt.

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Dem Boulevardblatt zufolge ist der Deal dementsprechend so gut wie durch. Der linke Schienenspieler soll in den kommenden Tagen den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Lediglich die Zustimmung des Aufsichtsrates stehe noch aus – dürfte aber keine Hürde darstellen.

Ist die Verpflichtung von Robin Gosens ein guter Deal für Schalke? Ja, passt sehr gut Nein, man hätte sich um jemand anderen bemühen sollen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

An den AC Florenz überweist Schalke laut dem Bericht nur eine geringe Ablöse. Zuletzt war von einer Summe rund um die Millionengrenze die Rede. Gosens selbst, der nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht hat, für Schalke zu spielen, nimmt für die Bundesliga-Rückkehr deutliche Gehaltseinbußen in Kauf.

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Update (22:38 Uhr): Fabrizio Romano liefert widersprüchliche Informationen. Dem Transferinsider zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufpflicht. Der Passus liege bei 2,5 Millionen Euro, zudem werde Gosens Gehalt übernommen.