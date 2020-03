United: Lingard muss gehen

Jesse Lingard hat keine Zukunft mehr bei Manchester United. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, wollen die Red Devils den Flügelspieler im Sommer abgeben. Uniteds Eigengewächs spielt eine zunehmend kleinere Rolle im Team von Ole Gunnar Solskjaer, das sich für den Sommer ohnehin nach neuem Personal umsieht.

Lingard gehört dem Klub seit seinem siebten Lebensjahr an und durchlief alle Jugendmannschaften innerhalb der Academy. Nach mehreren Leihgeschäften gelang dem Engländer 2015 schließlich der Durchbruch bei seinem Ausbildungsverein. In der laufenden Premier League-Saison blieb der 27-Jährige bislang in 20 Einsätzen ohne Torbeteiligung.