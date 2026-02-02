Menü Suche
Schalke gibt Zalazar ab

von Dominik Sandler - Quelle: schalke04.de
Mauro Zalazar beim Aufwärmen @Maxppp

Die Rückrunde wird der FC Schalke 04 ohne Mauro Zalazar bestreiten. Der 20-Jährige verlässt die Knappen auf Leihbasis und schließt sich dem SC Braga an. Der defensive Mittelfeldspieler soll in Portugal Spielpraxis sammeln.

FC Schalke 04
Leihe nach Portugal: Mauro Zalazar wird für die übrigen Spiele der Saison das Trikot des @SCBragaOficial tragen.

Viel Erfolg und grüß' uns Rodri! 🫶

Mehr dazu hier:

#S04
Bei X ansehen

Diese hat der Uruguayer unter Miro Muslic nicht bekommen. Bei den Königsblauen kam Zalazar nur auf eine einzige Spielminute in der 2. Bundesliga und spielte zwischenzeitlich immer wieder für die Zweitvertretung. „Mauro hat den Wunsch hinterlegt, in der Rückrunde verliehen zu werden. In Braga hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben“, so Direktor Profifußball Youri Mulder. Vertraglich ist Zalazar noch bis 2028 an Schalke gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
2. Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Braga
Schalke 04
Mauro Zalazar Martínez

