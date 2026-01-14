Menü Suche
Eintracht-Schock: Ebnoutalib monatelang raus?

Bei seinem Debüt für Eintracht Frankfurt hinterließ Younes Ebnoutalib direkt einen guten Eindruck. Jetzt droht dem Winterzugang eine lange Auszeit.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Younes Ebnoutalib hat sich verletzt @Maxppp

Younes Ebnoutalib (22) hat es womöglich schlimm erwischt. Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt fürchten nach Informationen der ‚Bild‘, dass sich der Goalgetter eine schwerere Knieverletzung zugezogen hat. Ein Kreuzbandriss könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Hessen hatten den Rechtsfuß erst diesen Winter für acht Millionen Euro von der SV Elversberg aus Liga zwei losgeeist. Die gestrige Partie gegen den VfB Stuttgart (2:3) war sein zweiter Einsatz für die Adler, Ebnoutalib musste aber bereits nach 20 Minuten verletzungsbedingt das Feld verlassen.

„Bei Younes Ebnoutalib sieht es nicht ganz so gut aus. Er hat einen Schlag auf Oberschenkel und Knie abbekommen und ist weggeknickt. Das ist eine Pille, die wir auch noch schlucken müssen“, ließ Cheftrainer Dino Toppmöller im Anschluss an die Partie durchblicken.

Bestätigten sich die Befürchtungen bei der heutigen MRT-Untersuchung, dürfte Frankfurt erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen. In William Osula (22/Newcastle United), Sidiki Chérif (19/SCO Angers) und George Ilenikhena (19/AS Monaco) wurden unlängst drei potenzielle Sturm-Verstärkungen ausgemacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
