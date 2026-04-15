Köln kündigt El Mala-Angebot an

Ganz aufgegeben hat man am Geißbockheim bei Said El Mala noch nicht. Auch wenn das jüngste Interview des 19-Jährigen durchaus auf einen Abschied im Sommer hindeutete, will der FC um den Verbleib seines Youngsters kämpfen.

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Im Podcast ‚L’Immo‘ kündigt Präsident Jörn Stobbe weitere Gespräche mit dem Spieler an: „Natürlich werden wir ihm ein Angebot machen mit unserem Umfeld – nicht nur finanziell, aber auch finanziell.“ Passend dazu berichtet der ‚Geissblog‘, dass die Kölner in diesem Sommer nicht auf einen Verkauf ihres Juwels angewiesen sind.

FC kann frei verhandeln

El Mala besitzt in Köln noch einen Vertrag bis 2030. Eine Ausstiegsklausel beinhaltet das Papier nicht, weshalb Stobbe festhält: „Er hat einen festen Vertrag, der richtig lange dauert. Wir wären ja schön bescheuert, einen so tollen Spieler einfach frühzeitig gehen zu lassen.“ Zuletzt hatte der ‚Express‘ auch berichtet, dass El Mala bei einem Verkauf möglicherweise noch ein Jahr auf Leihbasis in Köln weiterspielen wird.

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Die Tür für den Bundesligisten scheint jedenfalls noch einen Spalt geöffnet zu sein, auch wenn etwa Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea hartnäckig an einem Transfer arbeiten. Der FC fordert rund 50 Millionen Euro für den Linksaußen, der in dieser Saison bei elf Toren und vier Vorlagen steht.