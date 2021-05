St. Pauli: Reginiussen hört im Sommer auf

Für Tore Reginiussen schließt sich das Kapitel beim FC St. Pauli bereits nach einem halben Jahr wieder. Wie der 35-jährige Norweger und Ex-Schalker mitteilt, wird er im Sommer seine Karriere beenden. Erst im Januar hatte der Innenverteidiger ablösefrei beim Kiezklub angeheuert.

„Ich habe beschlossen, dass ich mich mit dem Ende dieser Saison vom Profifußball zurückziehen werde. Es war eine unglaubliche Reise, mit endlosen Highlights und Erfahrungen. Die Zeit, die ich in Hamburg und St. Pauli hatte, war nicht lang, aber ich habe sie wirklich genossen, und es war eine tolle Art, meine Karriere zu beenden. Ich wünschte, ich könnte noch einmal vor einem vollen Stadion mit den fantastischen Fans spielen, aber ich werde auf jeden Fall ans Millerntor zurückkehren und ein Spiel als Fan genießen“, schreibt der Routinier auf seinem Instagram-Kanal.

Tore #Reginiussen wird seine Karriere am Ende der Saison beenden.



