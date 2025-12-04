Nach Bekenntnis: Wie geht’s weiter bei El Mala?

Ein einfaches „Ja“ reichte, um den Fans des 1. FC Köln ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Said El Mala sagte damit am Mittwoch öffentlich seinen Verbleib bis Saisonende zu.

Gegenüber versammelten Reportern am Geißbockheim erklärte der Shootingstar: „Es ist normal, wenn man ein paar Scorer als junger Spieler in der Bundesliga hat, dass mehrere Klubs kommen. Ich nehme das wahr, aber mit mir macht es nichts. Das ist eine schöne Erkenntnis und eine Belohnung für die Leistung, aber ich konzentriere mich hier auf den FC – mehr nicht.“

Doch klar ist auch: Die vielen Interessenten werden weiter baggern – und auf den Zuschlag für den Sommer hoffen. Erst am Dienstagabend berichtete etwa der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘, dass Brighton & Hove Albion plant, im Winter mit einem neuen Angebot vorstellig zu werden. Die Engländer boten schon im Sommer, noch vor El Malas Bundesliga-Debüt, bis zu 15 Millionen Euro Ablöse.

In Deutschland kommt nur noch Bayern infrage

Mittlerweile ist der Wert der 19-jährigen Linksaußen in die Höhe geschossen. 50 bis 60 Millionen Euro werden bereits gehandelt. Bei solchen Summen kann in Deutschland nur noch der FC Bayern mitreden. Und die Münchner sind durchaus interessiert. Genauso wie Borussia Dortmund, die El Mala dann aber wohl zum neuen Rekordeinkauf machen müssten. Aber auch internationalen Branchenriesen wie dem FC Barcelona, Paris St. Germain und Manchester City wird längst Interesse nachgesagt.

FC-Finanzgeschäftsführer Philipp Türoff weiß auch: „Was in Zukunft ist, müssen wir möglicherweise zu gegebener Zeit neu bewerten.“ Scort El Mala weiterhin so konstant und spielt dann womöglich noch eine starke WM mit dem DFB-Team, könnte der Preis noch in völlig ungeahnte Sphären steigen. Der FC tut also wahrscheinlich gut daran, erstmal auf Zeit zu spielen.