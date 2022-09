Zakaria über Chelsea-Wechsel: „Es war sehr knapp“

Der Abschied von Denis Zakaria (25) von Juventus Turin war ein waschechter Last-Minute-Transfer. „Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich wusste erst sechs Stunden vor Ende des Transferfensters, dass ein Wechsel zu Chelsea möglich ist“, gibt der Mittelfeldspieler gegenüber dem Schweizer ‚Blick‘ zu und führt aus: „Ich packte meine Sachen, wartete, bis die Verträge unterschrieben sind. Dann habe ich den Medizincheck in Turin gemacht und es war durch, es war sehr knapp.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Deadline Day vor rund drei Wochen warben gleich zwei englische Schwergewichte um Zakaria. Neben den Blues, die schlussendlich das Rennen machten, hatte auch der FC Liverpool den Hut in den Ring geworfen. „Ich habe von meinem Berater das gehört, aber am Ende war es Chelsea. Und ich glaube, dass ich in England glücklicher sein werde als in Turin“, so Zakaria.