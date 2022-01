Freiburgs Grifo: Erneutes Interesse aus Italien?

Vicenzo Grifo steht dank seiner überragenden Leistungen aus der Hinrunde offenbar wieder auf dem Zettel eines Vereins aus der Serie A. Wie Transfermarkt-Experte Gianluca di Marzio berichtet, buhlt Sampdoria Genua intensiv um die Gunst des Leistungsträgers vom SC Freiburg.

So soll es bereits eine Kontaktaufnahme seitens des italienischen Erstligisten zu den Breisgauern gegeben haben. Im Gespräch ist dem Bericht zufolge ein Wechsel auf Leihbasis. Inwieweit eine Kaufoption oder -pflicht in einen potenziellen Transfer eingebaut werden soll, wird nicht berichtet.

Vor der Saison zeigte Sampdoria bereits Interesse am 28-Jährigen. Auch der AC Florenz streckte damals seine Fühler nach dem Offensivspieler aus. In der laufenden Spielzeit ist Grifo wettbewerbsübergreifend mit fünf Toren und sieben Assists aus 19 Begegnungen maßgeblich am Erfolg der Freiburger beteiligt, die nach der Hinrunde einen überragenden dritten Platz in der Bundesligatabelle inne haben.

