Fortgeschrittene Gespräche bei Lenz

Der Wechsel von Cajetan Lenz nimmt immer konkretere Formen an. Laut der ‚Bild‘ befindet sich der 19-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit Eintracht Frankfurt, er könne sich einen Wechsel zur SGE sehr gut vorstellen. Einig werden müsse sich Markus Krösche allerdings noch mit dem VfL Bochum, der zwischen zehn und 15 Millionen Euro verlangt.

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In Bochum steht Lenz noch bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Entsprechend kann der VfL frei verhandeln. Die Hessen waren bislang bereit, sieben bis neun Millionen Euro zu zahlen. Bayer Leverkusen und RB Leipzig sind ebenfalls am Sechser interessiert.