Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Fortgeschrittene Gespräche bei Lenz

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Cajetan Lenz im Zweikampf mit Julian Justvan @Maxppp

Der Wechsel von Cajetan Lenz nimmt immer konkretere Formen an. Laut der ‚Bild‘ befindet sich der 19-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit Eintracht Frankfurt, er könne sich einen Wechsel zur SGE sehr gut vorstellen. Einig werden müsse sich Markus Krösche allerdings noch mit dem VfL Bochum, der zwischen zehn und 15 Millionen Euro verlangt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Bochum steht Lenz noch bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Entsprechend kann der VfL frei verhandeln. Die Hessen waren bislang bereit, sieben bis neun Millionen Euro zu zahlen. Bayer Leverkusen und RB Leipzig sind ebenfalls am Sechser interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
RB Leipzig
Frankfurt
Bochum
Leverkusen
Cajetan Benjamin Lenz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Cajetan Benjamin Lenz Cajetan Benjamin Lenz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert